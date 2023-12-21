Матвиенко исполнит мечту девочки в рамках акции "Елка желаний"

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнит мечты двух детей, которые получат фортепиано и возможность посетить закулисье цирка. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель верхней палаты сняла два шарика с желаниями детей. Ими оказались 8-летняя Анастасия, которая мечтает попасть за кулисы цирка, и Макар, пожелавший фортепиано.

"Обязательно, Анастасия, это организуем", – отметила спикер Совфеда.

Также Матвиенко пообещала, что мальчик получит в подарок от Деда Мороза фортепиано.

Вместе с тем в благотворительной акции приняли участие вице-спикеры палаты. Дети попросили коньки, электропианино, гитару, сап-борд, велосипед и беговую дорожку.

Ранее Владимир Путин прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой, чье желание он исполнил в рамках "Елки желаний". Глава государства напомнил, что Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга хотела попробовать себя в роли ведущей новостей. Путин сообщил, что ему нужно отойти на несколько минут и узнать, как "идут дела".

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он снял с елки три открытки с желаниями от Анастасии из ЛНР, которая хочет провести личную встречу, от Ксении из Амурской области, которая мечтает получить виниловый проигрыватель, и от Арсения из Подмосковья, который пожелал сыграть партию с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Путин исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"