Лавров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он дал обещание исполнить мечты детей из Луганской Народной Республики, Амурской и Московской областей, сообщает ТАСС.

Министр снял с елки три открытки с желаниями от Анастасии из ЛНР, которая хочет провести личную встречу, от Ксении из Амурской области, которая мечтает получить виниловый проигрыватель, и от Арсения из Подмосковья, который пожелал сыграть партию с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.

"Личная встреча, Анастасия, Луганская Народная Республика. Обязательно встретимся. Ксения, мечтает о виниловом проигрывателе. Когда девушки 14 лет мечтают о том, чтобы сохранить эту фантастическую часть истории нашей культуры, – как можно отказать?" – отметил он.

Ранее в акции принял участие председатель фракции "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Вместе с ним шары с детскими новогодними пожеланиями сняли председатель высшего совета Борис Грызлов и секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Медведеву выпало желание 11-летнего Руслана из Норильска. Мальчик захотел попасть в Москву на Кремлевскую елку.

До этого в акции "Елка желаний" приняли участие депутаты Госдумы. Так, первый вице-спикер ГД Александр Жуков исполнит желание 7-летнего Ильи из Омска, который хочет посетить сибирские владения Деда Мороза, а председатель ЛДПР Леонид Слуцкий исполнит мечты Полины из Мордовии и Варвары из Марий Эл – девочки желают попасть на Кремлевскую елку и получить цифровое пианино.

Путин исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"