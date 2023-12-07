Глава Минздрава в рамках "Елки желаний" подарит микроскоп мальчику из ДНР

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко исполнит мечту мальчика из ДНР в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщает РИА Новости.

Так, восьмилетний Егор из Горловки написал в открытке, которую положили в шар и повесили на новогоднюю елку, что хочет получить микроскоп.

"У нас в Донецке есть медицинский вуз, где мы готовим врачей, у нас есть медицинские колледжи, и я думаю, что Егор, получив микроскоп, может быть, выберет впоследствии специальность медицинского работника", – отметил глава ведомства.

"Елка желаний", организованная благотворительным проектом "Мечтай со мной", проходит каждый год. В рамках акции люди дарят подарки и исполняют желания тех, кому нужна помощь.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин тоже исполнит мечты трех детей в рамках "Елки желаний". Так, президент РФ исполнит желание Ксении из Санкт-Петербурга, которая хочет попробовать себя в роли ведущей новостей. Также главе государства попались открытки восьмилетней Кристины и семилетнего Никиты, которые мечтают побывать на озере Байкал и сходить в "Эрмитаж" соответственно.



Путин исполнит мечты троих детей с "Елки желаний"