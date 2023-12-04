Вице-премьер РФ Голикова исполнит мечту дочери участника СВО в рамках акции "Елка желаний"

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнит мечту семилетней дочери участника спецоперации в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".

Так, девочка Софья из Екатеринбурга написала в открытке, которая попала на новогоднюю елку, что хочет получить розовый велосипед. Голикова отметила, что даже на выставке уделяется особое внимание семьям участников СВО и помощи им по всем направлениям.

"Самое главное – это неравнодушие и желание принять участие в жизни людей, которые нуждаются во внимании, которые нуждаются в поддержке", – уточнила вице-премьер РФ.

"Елка желаний", организованная благотворительным проектом "Мечтай со мной", проходит каждый год. В рамках акции люди дарят подарки и исполняют желания тех, кому нужна помощь.

В 2018 году проект был включен в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и получил статус федерального.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин тоже исполнит мечты трех детей в рамках "Елки желаний". Так, президент РФ исполнит желание Ксении из Санкт-Петербурга, которая хочет попробовать себя в роли ведущей новостей. Также главе государства попались открытки восьмилетней Кристины и семилетнего Никиты, которые мечтают побывать на озере Байкал и сходить в "Эрмитаж" соответственно.



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