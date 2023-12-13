В Госдуме депутаты приняли участие в новогодней акции "Елка желаний"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Госдуме запустили акцию "Елка желаний", сообщает РИА Новости.

Акцию провели по инициативе председателя комитета по молодежной политике Артема Метелева. На ней присутствовали депутаты и лидеры фракций.

Каждый парламентарий снял с елки праздничную открытку и к Новому году обещал исполнить желание написавшего открытку ребенка. Так, 7-летний Илья из Омска мечтает посетить сибирские владения Деда Мороза.

"Думаю, мы это желание точно выполним, потому что в Омске есть специальный парк "Сибирские владения Деда Мороза", – сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что среди всех должностей, которые ему приходилось занимать в течение жизни, самой приятной была должность Деда Мороза в школе Орловской области.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий исполнит желания Полины из Мордовии и Варвары из Марий Эл, которые хотели бы посетить елку в Кремле и получить цифровое пианино.

Руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев сообщил, что благодаря таким проектам, как "Елка желаний", общество становится более нравственным и добрым. Он напомнил, что в прошлом году вручал девочке с дефектом руки гитару.

"Гитару надо было подобрать под руку. Я на всю жизнь запомнил эту девочку. Выполнить ее желание было не так сложно, но это было нужно сделать", – заключил он.

Ранее Росприроднадзор объявил акцию "Новогодняя экоигрушка", в рамках которой участникам предлагается создать елочные украшения из натуральных или переработанных материалов, бумаги, пластика или стекла. Желающие могут подписать свои игрушки. Изготовленные поделки будут украшать самую экологичную елку в России.

