Москвичам рассказали о программе площадок "Путешествия в Рождество" до 8 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" до 8 января. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра столицы.

"В канун Рождества фестивальные площадки в центре Москвы посетит делегация новогодних волшебников со всей России. Они побывают в шале "Рождественская почта", познакомятся с участниками мастер-классов", – отмечается в материале.

Гости фестиваля могут познакомиться с традициями празднования Нового года различных российских регионов. Горожан также приглашают бесплатно покататься на коньках на 19 городских площадках.

Кроме того, все желающие с 10:00 до 19:00 могут принять участие в благотворительной акции "Москва помогает" по сбору новогодних подарков, которые планируют передать детям жителей новых регионов и участников СВО.

На площадках фестиваля гостям предлагают попробовать:

магаданскую уху, мясной гуляш из говяжьего рубца, мини-чебуреки с крабом, магаданские креветки (на улице Матвеевская);

шуйские новогодние жареные пельмени со сметаной, шуйские блины с брусничным вареньем, новогодние яблочки в карамели, картофельные вафли с мягким сыром, семгой и салатным листом (на улице Теплый Стан).

6 и 7 января в 12:00 – на улице Городецкая преподаватели научной студии МГТУ имени Баумана помогут установить на елку звезду при помощи механической руки;

6 и 7 января в 13:00 – на улице Городецкая предложат поиграть в лазерные шахматы и изготовить голограмму;

6 и 7 января в 12:00 – на улице Сухонская проходят мастер-классы киностудии "Союзмультфильм";

6 и 7 января в 16:00 – на улице Сухонская можно будет придумать мультипликационный фильм про традиции Рождества;

6 и 7 января в 18:00 – на улице Сухонская можно будет придумать мультипликационный фильм про праздничное чудо.

6 января в 12:00, 15:00 и 18:00 – покажут, как из картона получается оригинальная открытка-пожелание;

6 января в 13:00 и 16:00 – научат при помощи мозаики украшать поздравительную открытку;

7 января в 12:00 и 15:00 – продемонстрируют, как можно оформить открытку поталью и пластилином;

7 января в 13:00 и 16:00 – покажут, как выполнить открытку в технике квиллинга.

Программа фестиваля до 8 января включает следующие мероприятия:Творческие мастер-классы пройдут и на улице Митинская:Еще одна благотворительная акция "Добрая елка" также проходит в рамках фестиваля. Ее участники могут исполнить желания детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что за полторы недели с начала фестиваля "Путешествие в Рождество" москвичи и гости столицы приобрели на его площадках порядка 65 тысяч порций напитков, выпечки и других украшений.

С 23 декабря посетители площадок также приобрели больше 40 тысяч различных новогодних товаров, в том числе почти 9 тысяч елочных игрушек. Кроме того, за это время в рамках фестиваля провели почти 1,5 тысячи мастер-классов, а катки посетили 106 тысяч человек.

Новогодние площадки в Москве работали и в ночь с 31 декабря на 1 января – всего 70 площадок "Путешествия в Рождество", а также в парках, в том числе в "Зарядье", на ВДНХ и в Парке Горького.

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