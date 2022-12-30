Гости "Путешествия в Рождество" могут записать поздравления для участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гости фестиваля "Путешествие в Рождество", который проходит в столице, могут записать поздравления и создать открытки для участников спецоперации (СВО), сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Москвичам напомнили, что приветствия и открытки российским военным осенью писали гости программы, посвященной Дню народного единства.

"Идея сказать теплые слова от самого сердца понравилась москвичам, поэтому было решено снова организовать сбор таких поздравлений. Ежедневно в шале анимации опытные преподаватели показывают юным гостям, как лучше оформить свою открытку, какими словами выразить свои чувства", – говорится в сообщении.

Уточняется, что видеообращение все желающие смогут записать на Пушкинской набережной. В дни фестиваля там работает студия.

"Вместе с коллегами мы поможем гостям сделать это поздравление ярким и подскажем, как лучше выразить свои чувства", – отметили в оргкомитете фестиваля.

Ранее сообщалось, что подопечные соцучреждений Москвы написали более 700 новогодних писем участникам СВО. Также они отправили открытки ручной работы, мягкие игрушки в виде кроликов – символа 2023 года. Подарки ручной работы, письма и другие сувениры участникам спецоперации планируют передать в ближайшее время.



Первые 30 тыс новогодних подарков от мэра Москвы отправились детям Донецка и Луганска

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!