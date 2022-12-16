Подопечные соцучреждений Москвы написали более 700 новогодних писем участникам СВО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Воспитанники столичных центров для детей-сирот, а также подопечные семейных, реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров подготовили более 700 новогодних писем для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

"Наши подопечные написали более 700 писем и открыток, сделали свыше 100 небольших сувениров", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Поздравления для участников спецоперации подопечные соцучреждений собирали в течение месяца. К акции присоединились не только дети, но и взрослые.

Подопечные из реабилитационного центра для инвалидов "Ремесла" передали в качестве подарков мягкие игрушки ручной работы в виде кроликов. В некоторых организациях для детей-сирот воспитанники создали открытки с помощью активистов центров московского долголетия.

Подарки ручной работы, письма и другие сувениры участникам спецоперации планируют передать в ближайшее время.

Ранее стало известно, что более 20 ресторанов, торговых центров и других организаций Москвы примут участие в новогодней благотворительной акции "Добрая елка".

Ели расположены более чем на 20 столичных локациях. Все желающие смогут прийти к месту, снять с елки шар и исполнить новогоднее желание подопечного.



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