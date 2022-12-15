В столичной школе рассказали об участии в акции "С теплом в сердце"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ученики московской школы № 2005 присоединились к акции "С теплом в сердце", в рамках которой все желающие могут отправить поздравление с Новым годом участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщила руководитель волонтерского отряда школы Ольга Болотских.

По словам Болотских, акция нашла отклик среди детей в связи с тем, что у некоторых из них принимает участие в спецоперации кто-то из близких. Также ученики посчитали возможность участия в акции способом оказать военным поддержку.

"Письма были невероятно трогательные. Я знаю отклики от первой партии писем, которые мы отправили, что солдаты действительно плакали", – сказала она.

Болотских считает, что подобные акции формируют связь поколений. В дальнейшем ученики также планируют продолжить писать письма солдатам.

Ранее к участию в акции "С теплом в сердце" пригласили присоединиться всех желающих на портале мэра и правительства Москвы. Поучаствовать в ней можно до 23 декабря. Письма нужно принести в московский центр "Патриот.Спорт" или передать через волонтерскую организацию в школе.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!