Москвичи могут поздравить участников СВО с Новым годом в рамках акции "С теплом в сердце"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные школьники, студенты, их родители и преподаватели могут присоединиться к волонтерскому проекту "С теплом в сердце", в рамках которого можно направить письма с новогодними поздравлениями участникам специальной военной операции (СВО). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы приглашаем школьников, студентов, их родителей, педагогов присоединиться к новому волонтерскому проекту "С теплом в сердце" – отправить письма и открытки мобилизованным со словами поддержки и пожеланиями вернуться домой с победой, а также поздравить с наступающим Новым годом", – приводятся в материале слова директора Московского центра "Патриот.Спорт" Марата Кучушева.

Принять участие в акции можно до 23 декабря. Письма нужно принести лично в московский центр "Патриот.Спорт" или передать через волонтерскую организацию в школе.

Также для участников СВО департамент образования и науки и Главархив столицы подготовили новогодние открытки с дизайном советских времен. Свои поздравления на таких открытках написали волонтеры столичных школ и колледжей.

Ранее стало известно, что в центре поддержки семей мобилизованных с 1 декабря проходят предновогодние встречи. С начала акции дети сделали свыше 100 снеговиков и сваляли 200 пар валенок для украшения новогодней елки.

Отмечается, что дети также смастерили 350 браслетов из бусин, сплели около 200 брелоков-елочек, написали порядка 250 писем Деду Морозу и фотографировались со своими творениями около елки и камина.

Заместитель директора центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова рассказала, что встречи проходят в теплой семейной атмосфере.



Москвичам рассказали, какую помощь получат семьи мобилизованных в Центре поддержки

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