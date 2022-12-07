В центре поддержки семей мобилизованных проходят предновогодние встречи

Фото: Московские сезоны

В центре поддержки семей мобилизованных с 1 декабря проходят предновогодние встречи. С начала акции дети сделали свыше 100 снеговиков и сваляли 200 пар валенок для украшения новогодней елки. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что дети также смастерили 350 браслетов из бусин, сплели около 200 брелоков-елочек, написали порядка 250 писем Деду Морозу и фотографировались со своими творениями около елки и камина.

Заместитель директора центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова рассказала, что встречи проходят в теплой семейной атмосфере.

"Вместе с мамами дети мастерят подарки, открытки, пишут письма Деду Морозу, разгадывают загадки и рассказывают стихи. Совместное творчество дарит массу положительных эмоций и заряд доброты всем гостям центра", – отметила Лотванова.

Так, дети проходили квест "Собери снежинки", отгадывали загадки и героев новогодних мультфильмов и писали новогодние пожелания. Ребята постарше соревновались в настольных играх. Также дети придумывали названия блюд и рисовали иллюстрации.

Мероприятия проходят по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Принять участие в них можно до 16 декабря включительно.

Ранее сообщалось, что более 42 тысяч детей, имеющих достижения в учебе, спорте, а также ставших лауреатами разных премий и конкурсов, получили приглашения от Сергея Собянина на новогодние мероприятия, которые пройдут в Гостином дворе с 24 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

Гостями программ также станут дети из малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей и с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в преддверии Нового года москвичи смогут принять участие в благотворительной акции "Исполни желание", которая проходит по 27 декабря для детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями.



Родственников мобилизованных москвичей приглашают на предновогодние мероприятия

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