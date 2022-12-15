Московские школьники и родители учеников присоединились к акции "С теплом в сердце"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Обучающиеся московской школы № 1155, а также их родители стали участниками акции "С теплом в сердце". Дети и взрослые направят новогодние поздравления участникам военной операции, сообщила заместитель директора школы Юлия Максимова.

"Самое главное, что такие акции позволяют объединить всех ребят и в одном общем добром деле высказать свое отношение, свое доброе слово. Нам хочется, думаю, иметь свою значимость, быть услышанным. Когда мы все это вместе делаем – это нас всех объединяет", – сказала Максимова.

По словам заместителя директора, к акции подключились не только волонтеры, но дети из юнармейского движения и ученики начальной школы. Максимова отметила, что ученики начальной школы создавали открытки, а старшеклассники их подписывали. Максимова отметила, что акция отозвалась в душе детей – ученики начальной школы много советовались со старшеклассниками насчет подписей в открытках – какие лучше подобрать слова и поздравления.

Она рассказала, что родители учеников также приняли участие в акции. Некоторые семьи поучаствовали через МФЦ.

Ранее сообщалось, что москвичи могут поздравить участников СВО с Новым годом в рамках акции "С теплом в сердце". Принять участие можно до 23 декабря. Письма необходимо принести в центр "Патриот.Спорт" или передать через волонтерскую организацию в школе.

Московские школьники отправят письма мобилизованным в рамках акции "С теплом в сердце"







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