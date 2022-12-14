Москвичи чаще всего передают в штабы "Москва помогает" новогодние наборы со сладостями

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Жители столицы в рамках акции "Москва помогает" чаще всего передают детям из новых регионов России новогодние наборы сладостей. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Больше всего сладких подарков москвичи принесли на пункты сбора гумпомощи, расположенные на площади Славы, в сквере на улице Хачатуряна и на Митинской улице. Чуть реже горожане передают детям игрушки: наибольшее их количество собрали в пункте на Сухонской улице. Нередко горожане передают и детские книги.

Оставить подарки на площадках "Москва помогает" можно не только детям, но и военнослужащим. Им чаще всего передают теплые носки. Также в гуманитарные пункты нередко приносят средства личной гигиены, варежки и перчатки. Некоторые москвичи передают военнослужащим поздравительные открытки.

Пункты сбора новогодних подарков в рамках акции "Москва помогает" открылись на 19 площадках "Московских сезонов" 9 декабря. Туда можно принести подарки для детей, проживающих на территориях Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР, а также для участников СВО.

Ранее в ДНР и ЛНР были направлены первые 30 тысяч новогодних подарков от мэра Москвы Сергея Собянина. Сладкие подарки будут переданы детским домам, домам творчества, больницам и школам, а также семьям участников спецоперации.



Акция по сбору гуманитарной помощи и новогодних подарков для детей стартовала в Москве

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