Еще более 20 московских врачей будут оказывать помощь на территории ЛНР и ДНР

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В командировку в ДНР и ЛНР направилась еще одна мультидисциплинарная бригада врачей из ведущих стационаров столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Более 20 врачей-хирургов разных специализаций, травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, врачей-психиатров, медицинских психологов и других специалистов в ближайшие две недели будут оказывать консультационную, методическую и практическую помощь коллегам-медикам с новых территорий", – говорится в материале.

Уточняется, что столичные специалисты помогают в больницах Луганска и Донецка, проводят различные операции, участвуют в консилиумах, консультируют коллег по тактике лечения и наблюдения пациентов. Всего московские врачи провели в больницах Донбасса свыше 4 тысяч операций.

Также врачи из столицы помогают коллегам внедрять и применять в лечении новые методики. В свою очередь, врачи Луганской республиканской детской клинической больницы проходят стажировку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Депздрава.

Всего на регулярной основе в ДНР и ЛНР работают специалисты около 30 медицинских организаций столичной системы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в ДНР и ЛНР на постоянной основе посменно работают свыше 200 медиков из Москвы. В состав мультидисциплинарных бригад входят хирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и другие врачи.

Кроме того, столица направит в школы и колледжи Донецка и Луганска более миллиона учебных материалов и пособий. Таким образом власти планируют обеспечить юных жителей новых субъектов РФ необходимыми пособиями для учебы. В регионах России для ребят уже собрали 5 тысяч книг.



Более 200 медиков из Москвы регулярно помогают пациентам в ЛНР и ДНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!