Москва отправит в Донецк и Луганск почти 4 тыс техсредств реабилитации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Так, в ноябре было закуплено около 4 тысяч технических средств реабилитации для нуждающихся, рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

"Это трости, ходунки, костыли, кресла-коляски и другие спецсредства. Мы стремимся к тому, чтобы люди получили то, что им сейчас особенно необходимо", – приводятся слова Стружака на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что за ноябрь столица отправила в ДНР и ЛНР 18 тысяч единиц абсорбирующего белья. Также Москва помогла приобрести мебель и другое оборудование для социальных учреждений Донецка и Луганска.

Кроме того, летом текущего года в рамках акции "Москва помогает" уже проходил сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, в том числе людей с инвалидностью. Горожане могли принести специзделия в пункты приема во всех районах столицы, а также в Ресурсный центр для инвалидов и офис "Мосволонтера".

В акции также приняли участие крупные поставщики технических средств реабилитации. Всего удалось собрать около 4 тысяч единиц реабилитационного оборудования, которое отправили нуждающимся.

"Кроме того, молодые сотрудники столичного департамента труда и социальной защиты населения организовали благотворительную донорскую акцию по сбору крови и на вырученные средства приобрели 100 спецсредств для людей с инвалидностью", – отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что столица направит в школы и колледжи Донецка и Луганска более миллиона учебных материалов и пособий. Таким образом власти планируют обеспечить юных жителей новых субъектов РФ необходимыми пособиями для учебы.

В регионах России для ребят уже собрали 5 тысяч книг.

Кроме того, в ДНР и ЛНР на постоянной основе посменно работают свыше 200 медиков из Москвы. В состав мультидисциплинарных бригад входят хирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и другие врачи.

Они провели уже свыше 3,5 тысячи операций и почти 11 тысяч консультаций пациентов. Кроме того, они помогают в организации стационарной помощи, установке и настройке медтехники, а также оказывают консультативную поддержку.

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