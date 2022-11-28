Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва направит в школы и колледжи Донецка и Луганска более миллиона учебников и пособий в начале 2023 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Собрать необходимое количество материалов планируют до конца декабря 2022 года. После отправки учебников и пособий образовательные учреждения будут полностью обеспечены материалами.

"Таким образом мы объединяем усилия систем образования Москвы, Донецка и Луганска ради общей цели – успешного и отвечающего требованиям времени обучения подрастающих россиян, живущих сегодня в республиках", – прокомментировал руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.

В рамках акции "Дети – детям" ученики столичных школ собрали для ребят из Донецка и Луганска более 700 книг. Они принесли их из дома в пункты сбора.

Общее количество собранных книг во всех регионах РФ составило около 5 тысяч.

В настоящее время в Москве работают 14 штабов по сбору гуманитарной помощи. Горожане могут принести в любой из них вещи, продукты питания и первой необходимости. Пункты работают ежедневно с 10:00 до 19:00.

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