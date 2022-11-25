Более 200 медиков из Москвы регулярно помогают пациентам в ЛНР и ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ДНР и ЛНР на постоянной основе посменно работают свыше 200 медиков из Москвы. В состав мультидисциплинарных бригад входят хирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды и другие врачи, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Они провели в ДНР и ЛНР уже более 3,5 тысячи операций и почти 11 тысяч консультаций пациентов. Кроме того, они помогают в организации стационарной помощи, установке и настройке медицинской техники, а также оказывают консультативную поддержку", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в указанных республиках работают специалисты около 30 медицинских организаций столичной системы здравоохранения.

В их числе – специалисты ГКБ № 15 имени Филатова, ГКБ Боткина, ГКБ Вересаева и ГКБ Буянова, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и других.

Ранее сообщалось, что в столице создали еще один штаб акции "Москва помогает" по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Он осуществляет свою деятельность на базе Центра молодежного парламентаризма на улице Каховке.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.



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