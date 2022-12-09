Пункты по сбору гуманитарной помощи открылись на 19 площадках "Московских сезонов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пункты по сбору гуманитарной помощи открылись на 19 фестивальных площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Москва помогает". Штабы организовали при участии комитета общественных связей и молодежной политики и команды "Мосволонтера".

В качестве новогодних подарков горожане могут передать игрушки, книги, настольные игры, а также сладкие и творческие наборы для детей. Подарки должны быть новыми и иметь упаковку и бирку. Также передать можно термобелье, носки, подарочные наборы, варежки, перчатки, стельки, мужские средства личной гигиены для участников СВО.

Пункты по сбору гуманитарной помощи работают каждый день с 10:00 до 19:00. Посмотреть, где находится ближайший штаб, можно на интерактивной карте портала mos.ru.

Волонтеры принимают подарки, проверяют сроки годности, целостность упаковки и готовят их к дальнейшей отправке.

Ранее сообщалось, что граждане не могут самостоятельно доставлять гуманитарную помощь в зону специальной военной операции на Украине в связи с существующими рисками для их жизни. Желающим отправить гуманитарную помощь в зону СВО посоветовали обратиться к участникам движения "Мы вместе". Волонтеры специализируются на доставке гуманитарной помощи в зону боевых действий.

До этого в столице стартовала благотворительная акция "Поделись теплом". Горожане могут передать в зону СВО письма и вязаные вещи. Сбор посылок продлится до 13 декабря.



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