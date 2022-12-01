Москвичи старшего поколения смогут передать участникам СВО письма и вязаные вещи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице стартовала благотворительная акция "Поделись теплом", в рамках которой москвичи старшего поколения передадут письма со словами поддержки и теплые вещи для военнослужащих российской армии, участвующих в специальной военной операции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, сразу после объявления частичной мобилизации в ведомство стали обращаться участники проекта "Московское долголетие" и ветеранское сообщество с желанием чем-нибудь помочь ребятам.

В связи с этим было принято решение в преддверии Нового года запустить благотворительную акцию. Дирекция проекта "Московское долголетие" со своей стороны поможет организовать доставку посылок в зону проведения СВО. Их сбор продлится до 13 декабря.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно связать носки, варежки, шапки, свитеры и передать их в отделы проекта, которые находятся в территориальных центрах социального обслуживания. К посылкам можно добавить письма и открытки со словами поддержки и поздравлениями с наступающим Новым годом и Рождеством.

Впервые благотворительная акция "Поделись теплом" прошла в 2020 году. Тогда горожане старшего поколения вязали теплые вещи для детей из столичных центров содействия семейному воспитанию. К акции присоединилась тысяча человек. Они связали порядка трех тысяч теплых новогодних подарков для детей разных возрастов.

Ранее сообщалось, что на 48 столичных площадках – в парках и на городских ярмарках – откроются пункты сбора гуманитарной помощи "Москва помогает".

Горожане смогут принести в пункты игрушки, книги, сладкие наборы и другие подарки для детей – жителей новых территорий РФ. Подарки для отправки должны быть новыми: в упаковке и с бирками.

Штабы будут работать с 1 декабря 2022 года до 8 января 2023 года c 10:00 до 19:00. Они расположатся в Парке Горького, парках "Сокольники", "Фили" и других. С 9 декабря подарки для юных жителей новых субъектов РФ примут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Они начнут работать на Тверской площади, Площади Революции, на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской, а также по другим столичным адресам.

Подарки у жителей примут волонтеры. Присоединиться к движению могут москвичи в возрасте от 14 лет, подав заявку на сайте центра "Мосволонтер".

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