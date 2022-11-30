Пункты сбора новогодних подарков детям из зоны СВО откроются в парках столицы 1 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На 48 столичных площадках – в парках и на городских ярмарках – откроются пункты сбора гуманитарной помощи "Москва помогает". Об этом сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Горожане смогут принести в пункты игрушки, книги, сладкие наборы и другие подарки для детей – жителей новых территорий РФ. Подарки для отправки должны быть новыми: в упаковке и с бирками.

"Военнослужащим можно также передать теплые вещи, гигиенические наборы и сладости. В январе подарки будут отправлены жителям новых территорий и нашим защитникам", – приводятся слова Драгуновой на портале мэра и правительства Москвы.

Штабы будут работать с 1 декабря 2022 года до 8 января 2023 года c 10:00 до 19:00. Они расположатся в Парке Горького, парках "Сокольники", "Фили" и других.

С 9 декабря подарки для юных жителей новых субъектов РФ примут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Они начнут работать на Тверской площади, Площади Революции, на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской, а также по другим столичным адресам.

Подарки у жителей примут волонтеры. Присоединиться к движению могут москвичи в возрасте от 14 лет, подав заявку на сайте центра "Мосволонтер".

Ознакомиться с полным списком площадок и перечнем разрешенных для отправки подарков можно на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что столица направит в школы и колледжи Донецка и Луганска более миллиона учебных материалов и пособий. Таким образом власти планируют обеспечить юных жителей новых субъектов РФ необходимыми пособиями для учебы. В регионах России для ребят уже собрали 5 тысяч книг.

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