На mos.ru появилась карта пунктов по сбору подарков военным и детям в зоне СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт mos.ru оснастили интерактивной картой с данными о точках пунктов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает". Их расположат на более чем 70 площадках столицы.

Горожане смогут передать подарки детям, которые проживают на присоединенных территориях РФ, а также бойцам СВО. Подобные пункты уже заработали в Парке Горького, парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня" и других.

Еще 19 точек откроют 9 декабря на ярмарочных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Дополнительные пункты заработают на мероприятии 23 декабря, в этот же день послания можно будет отправить у главного входа на ВДНХ.

"Пункты открыты с 10:00 до 19:00. Акция завершится 8 января. Москвичи могут передать игрушки, книги, настольные игры, а также сладкие и творческие наборы для детей. Все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками", – говорится в сообщении.

Кроме того, жители столицы смогут отправить поздравительные новогодние послания участникам СВО в рамках акции "Письма для наших героев" в центрах госуслуг "Мои документы". Боксы расположены в зоне выставки "Москва – с заботой об истории".

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