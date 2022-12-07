Россиянам объяснили, почему невозможно доставить гумпомощь в зону СВО самостоятельно

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Граждане не могут самостоятельно доставлять гуманитарную помощь в зону специальной военной операции на Украине в связи с существующими рисками для их жизни. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Доставка гуманитарной помощи в зону СВО сопряжена с риском для жизни волонтеров, поэтому свободный доступ инициативных граждан с гуманитарной помощью к месту дислокации воинских подразделений невозможен", – говорится в сообщении.

Желающим отправить гуманитарную помощь в зону СВО посоветовали обратиться к участникам движения "Мы вместе". Волонтеры специализируются на доставке гуманитарной помощи в зону боевых действий.

Ранее в столице стартовала благотворительная акция "Поделись теплом". Горожане могут передать в зону СВО письма и вязаные вещи. Сбор посылок продлится до 13 декабря.



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