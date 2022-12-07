07 декабря, 19:35Общество
Россиянам объяснили, почему невозможно доставить гумпомощь в зону СВО самостоятельно
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Граждане не могут самостоятельно доставлять гуманитарную помощь в зону специальной военной операции на Украине в связи с существующими рисками для их жизни. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".
"Доставка гуманитарной помощи в зону СВО сопряжена с риском для жизни волонтеров, поэтому свободный доступ инициативных граждан с гуманитарной помощью к месту дислокации воинских подразделений невозможен", – говорится в сообщении.
Желающим отправить гуманитарную помощь в зону СВО посоветовали обратиться к участникам движения "Мы вместе". Волонтеры специализируются на доставке гуманитарной помощи в зону боевых действий.
Ранее в столице стартовала благотворительная акция "Поделись теплом". Горожане могут передать в зону СВО письма и вязаные вещи. Сбор посылок продлится до 13 декабря.
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