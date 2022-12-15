Деды Морозы из 14 регионов России приедут в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в столицу на три дня приедут Деды Морозы из 14 регионов России, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Волшебники посетят Москву 5 января. Они расскажут о том, как празднуют Новый год в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Республике Саха (Якутия), Татарстане, Башкирии, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Республике Коми, Тыве, Республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе.

В каждом из этих регионов Деды Морозы разные. К примеру, буряты зовут его Сагаан Убген, татары и башкиры – Кыш Бабай, кабардинцы и балкарцы – Уэс Дадэ. Каждый из них имеет древнее происхождение и собственную символику.

Пообщаться с новогодними волшебниками можно будет на нескольких городских площадках. В туристическо-информационном центре парка "Зарядье" они проведут викторину, посвященную новогодним обычаям в разных регионах России. В школе "Московских сезонов" пройдет мастер-класс для детей.

На ВДНХ Деды Морозы прокатятся на колесе обозрения и устроят ледовое шоу. Также встретить их можно будет на ледоколе флотилии "Рэдиссон Ройал" и в специальном новогоднем поезде метро.

С 18 ноября в 41 парке Москвы стартовала акция "Почта Деда Мороза". Отправить письмо волшебнику могут все желающие до 16 января. Всего установлено 58 ящиков, послания планируется забирать каждую неделю.

24 ноября новогодняя почта Деду Морозу заработала на ВДНХ, там оборудовали ящики для писем зимнему волшебнику. Почта будет работать на ВДНХ до 15 января следующего года.



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