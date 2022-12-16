Волонтеры передали открытки с теплыми пожеланиями москвичей участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Волонтеры отправили открытки с теплыми пожеланиями москвичей участникам специальной военной операции (СВО) на Украине и их семьям, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Уточняется, что первые послания передали из штабов "Москва помогает" в городской военный комиссариат.

"На лицевой стороне карточки изображены зимние пейзажи столицы, украшенные гирляндами елки или новогодние инсталляции, внизу разместили название проекта, а также поздравления и пожелания. Оборотная сторона предназначена для слов поддержки военнослужащим от горожан", – говорится в сообщении.

Все желающие могут подписать открытки в штабах "Москва помогает" до 8 января.

Как рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, в переданных посланиях жители столицы пожелали военнослужащим здоровья, сил и побед.

"Вместе мы можем сделать маленькое чудо для детей новых регионов России и наших героев. Сегодня мы передали добрые открытки от москвичей участникам специальной военной операции", – отметил он.

В городе работает около 40 пунктов "Москва помогает". Площадки работают ежедневно с 10:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что горожане в рамках акции "Москва помогает" чаще всего передают детям из новых регионов России новогодние наборы сладостей. Больше всего сладких подарков москвичи принесли на пункты сбора гумпомощи, расположенные на площади Славы, в сквере на улице Хачатуряна и на Митинской улице. Чуть реже горожане передают детям игрушки: наибольшее их количество собрали в пункте на Сухонской улице. Нередко горожане передают и детские книги.

До этого стало известно, что в ДНР и ЛНР были направлены первые 30 тысяч новогодних подарков от мэра Москвы Сергея Собянина. Сладкие подарки будут переданы детским домам, домам творчества, больницам и школам, а также семьям участников спецоперации.



Акция по сбору гуманитарной помощи и новогодних подарков для детей стартовала в Москве

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