65 тыс порций блюд и напитков приобрели на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

За полторы недели с начала фестиваля "Путешествие в Рождество" москвичи и гости столицы приобрели на его площадках порядка 65 тысяч порций напитков, выпечки и других украшений. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

С 23 декабря посетители площадок также приобрели больше 40 тысяч различных новогодних товаров, в том числе почти 9 тысяч елочных игрушек. Кроме того, за это время в рамках фестиваля провели почти 1,5 тысячи мастер-классов, а катки посетили 106 тысяч человек.

Новогодние площадки в Москве работали и в ночь с 31 декабря на 1 января – всего 70 площадок "Путешествия в Рождество", а также в парках, в том числе в "Зарядье", на ВДНХ и в Парке Горького. Новый год на улицах города встретили 625 тысяч человек.

"На январских каникулах <...> приходите в парки и на ВДНХ. И конечно, приглашаем на фестиваль "Путешествие в Рождество". Новый год на его площадках встретили 320 тысяч человек, а на всех 70 уличных локациях в городе – больше 625 тысяч москвичей и туристов", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Как отметили в департаменте, основная тема новогодних гуляний в этом году – добрые дела и благотворительность. По всей столице работают волонтерские пункты акции "Москва помогает", куда можно принести подарки для детей из новых регионов РФ и участников СВО.

Ранее в МВД РФ сообщили, что новогодние гуляния в России прошли без происшествий. За соблюдением общественного порядка следили 66 тысяч сотрудников правоохранительных органов.



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