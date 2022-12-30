Доступ на Тверскую улицу и в переулки центра Москвы в каникулы ограничивать не будут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В новогодние выходные не планируется вводить ограничения для машин и пешеходов на Тверской улице, а также в переулках центральной части Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

В ведомстве напомнили, что в предстоящие выходные дни на улицах города будут проходить гуляния, ярмарки и различные представления. Тем не менее масштабных мероприятий, в том числе фейерверка, не планируется.

Ранее сообщалось, что с 1 по 8 января в столичных музеях и выставочных залах пройдут более 40 мероприятий. Горожане смогут послушать лекции, принять участие в обсуждениях и мастер-классах.

А на ВДНХ москвичи смогут отпраздновать и сам Новый год. В ночь с 31 декабря на 1 января на территории выставки запланирована развлекательная программа с выступлениями акробатов и фокусников, перформансами и уличными спектаклями.



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