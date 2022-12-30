Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новогоднее световое шоу запустят на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ с 31 декабря по 8 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора.

"Специально к праздникам было разработано три анимационных сценария, каждый продолжительностью до 3-х минут", – говорится в сообщении.

В компании также рассказали, что в подготовке к шоу приняли участие более 30 человек. "Солнце Москвы" оборудовали светодиодными рампами.

В пресс-службе уточнили, что в новогоднюю ночь колесо обозрения превратится в часы. За 1 минуту до Нового года эти часы будут отчитывать время до праздника. Ровно в 00:00 на "Солнце Москвы" появится российский флаг в сопровождении гимна России. С 1 по 8 января на нем покажут два тематических представления, использующих более 100 световых эффектов. Сеансы будут проводиться в 16:00, 18:00, 20:00.

Ранее сообщалось, что столичный туристический портал Discover Moscow представил экскурсионные маршруты по новогодней Москве. Гид рассказывает о программах в музеях, выставочных залах, театрах и парках Москвы.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" будет работать в новогоднюю ночь до 03:00

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