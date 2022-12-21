Более 200 мероприятий пройдет в парках Москвы в канун Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 200 мероприятий пройдет в парках Москвы с 23 по 30 декабря, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Москвичей и гостей столицы приглашают на кукольные спектакли, театральные постановки, лекции, квесты и мастер-классы.

Для самых маленьких проведут викторины и квесты, детям постарше и взрослым расскажут о старинных традициях гостеприимства. Присоединиться к познавательным лекциям предлагает усадьба Воронцово, а в Таганском парке можно будет всей семьей посмотреть спектакли.

В оранжерее музея-заповедника "Царицыно" 23 и 30 декабря в 16:00 начнутся экскурсии, где можно будет познакомиться с растениями – символами Нового года в разных странах. Там же можно увидеть совсем несвойственное для зимы цветение вишни, а еще сирень, ландыши и гиацинты.

Усадьба Воронцово проведет для взрослых и детей старше 12 лет бесплатные просветительские лекции в отреставрированном флигеле. Парк "Сокольники" проведет для детей и их родителей мастер-классы, где можно будет сделать подарки своими руками.

24 декабря в 14:00 в Бабушкинском парке состоится мастер-класс, где покажут, как создавать новогодний магнит. Похожие тематические мастер-классы пройдут в ландшафтном парке "Митино", "Северное Тушино" и в сквере по Олонецкому проезду.

30 декабря в 11:00 в Музее истории ВМФ парка "Северное Тушино" организуют новогодний квест на подводной лодке. Его участники освоят технику вязания морских узлов. В Таганском парке с 27 декабря покажут спектакли "Снежная королева" и "Волшебный рубин".

Сергей Собянин рассказал, что зимой в Москве будут работать 215 катков с искусственным льдом. Площадки для катания на коньках организовали во всех столичных округах.

Почти 40 катков с натуральным и искусственным покрытием открылись в усадьбе "Воронцово", Измайловском парке, музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", "Сокольниках", саду "Эрмитаж".

При этом 19 бесплатных катков работают на фестивальных площадках "Московских сезонов". Сеансы для катания доступны с 11:00 до 22:00 в будни и с 10:00 до 22:00 – в выходные. Прокат коньков на этих площадках стоит 50 рублей (залог 2 000 рублей).



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