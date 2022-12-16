В парках Москвы откроют еще более 100 площадок для активного зимнего отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще более 100 площадок для активного зимнего отдыха откроется в парках Москвы до Нового года, заявила заммэра Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Каждый год парки Москвы становятся центрами городского зимнего отдыха. В ноябре в них открылся 21 каток с искусственным покрытием, еще более 100 площадок прибавится до конца декабря – лыжные трассы общей протяженностью почти 165 километров, горки и катки с натуральным льдом", – заявила она.

Отмечается, что в столичных парках будут работать почти 40 катков с натуральным и искусственным покрытием, в том числе в усадьбе "Воронцово", Измайловском парке, музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно". Одним из самых больших станет каток в "Сокольниках" площадью 16 тысяч квадратных метров. Кроме того, натуральный каток зальют на дорожках и аллеях сада "Эрмитаж", где также откроют гардероб и теплый павильон с чаем и выпечкой.

"Для поклонников лыж этой зимой в 26 парках открылись 62 трассы с естественным снегом (работают в зависимости от погодных условий) и пять – с искусственным. Большинство из них – круглосуточные, в шаговой доступности расположились фуд-корты", – говорится в сообщении.

Трассы, подходящие для любителей конькового хода, обустроили в парке "Радуга", музее-заповеднике "Царицыно" и в зоне отдыха "Терлецкая дубрава". Впервые за последние годы трехкилометровую лыжную трассу проложили в Парке Горького и Нескучном саду. Лыжни для детского катания открылись в Гончаровском парке, усадьбе "Воронцово" и музее-заповеднике "Царицыно".

Кроме того, в 16 столичных парках Москвы открылась 21 горка для катания. На 17 из них можно приходить со своими ледянками или тюбингами и кататься бесплатно. Также инвентарь можно получить в пунктах проката.

"В музее-заповеднике "Царицыно" горка расположена на естественном склоне у Большого моста через овраг. Ее длина – 120 метров. В усадьбе "Воронцово" сразу три места для катания. <...> В ландшафтном парке "Митино" открыли две горки", – отмечается в материале.

Также горки работают в Перовском парке, парках "Кузьминки", "Дубки", Бабушкинском, Таганском и многих других.

Ранее самый большой каток с искусственным льдом в Москве открылся на ВДНХ. Площадь ледовой площадки составляет 20 тысяч "квадратов", она рассчитана на 4,5 тысячи человек.

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