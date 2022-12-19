Ракова: семьи мобилизованных получат подарки и приглашения на новогодние мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Семьи участников спецоперации из Москвы будут приглашены на новогодние мероприятия и получат подарки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Каждый ребенок от трех до 13 лет получит сладкий подарок и сможет посетить новогодние мероприятия — елку мэра в Гостином дворе, новогоднее представление в Кремле, ледовые шоу, а также получит абонемент на катки в столичных парках и билет в цирк на проспекте Вернадского", – заявила Ракова.

Подарки москвичам будут развозить соцработники и 250 Дедов Морозов до 30 декабря. Сотрудники новогоднего контакт-центра уже связались с некоторыми семьями и выбрали удобное время для визита, сообщила Ракова.

Супруги и родители участников спецоперации также получат новогодние подарки. Их уже начали доставлять от правительства столицы. Москвичи, с которыми еще не связались сотрудники новогоднего контакт-центра, могут обратиться по телефону +7 495 870-44-44.

Для детей участников спецоперации из российских регионов организуют автобусные экскурсии по украшенной к Новому году Москве. Юные россияне со своими родными смогут увидеть Кремль, парк "Зарядье", здание Политехнического музея и другие достопримечательности столицы. Программа продлится до 27 декабря.



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