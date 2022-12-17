Более 21 тыс новогодних подарков от москвичей отправят на новые территории 18 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 21 тысячи новогодних подарков в рамках акции "Москва помогает" отправят в новые субъекты России 18 декабря. Об этом сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

"На данный момент мы собрали уже более 21 тыс. подарков, и самое удивительное, что особенно в выходные приходят целыми семьями", – сказала она.

По словам Драгуновой, в Москве открыты 40 пунктов приема подарков. Принести игрушки, разный инвентарь, сладкие подарки и другие сувениры москвичи смогут до 8 января.

В рамках акции планируют отправить подарки 3 раза: перед Новым годом, Рождеством и после завершения акции, 10 января. Их отправляют в социальные учреждения, школы, больницы, детские дома и семьи участников спецоперации.

До этого стало известно, что подопечные соцучреждений Москвы написали более 700 новогодних писем участникам СВО. Также они подготовили для адресатов мягкие игрушки и другие новогодние сувениры. Их планируют отправить в ближайшее время.



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