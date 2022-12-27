Праздничная программа с барабанным шоу и спектаклями пройдет на ВДНХ в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На ВДНХ подготовили для посетителей праздничную программу с барабанным шоу, спектаклями и другими мероприятиями, которая состоится в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

"В ночь c 31 декабря на 1 января ВДНХ приглашает на новогоднюю программу "Выставка чудес". <...> Посетителей ожидают шоу на льду с участием профессиональных фигуристов, перформансы, уличные спектакли, танцевальные мастер-классы, выступления творческих коллективов, конкурсы, игры и многое другое", – говорится в сообщении.

Отмечается, что праздничные мероприятия начнутся в 21:00 31 декабря и закончатся в 03:00 1 января. Они пройдут на трех площадках: катке, Центральной аллее и площади Промышленности. Участие во всех событиях бесплатное, однако для входа на каток потребуется приобрести билет.

Каток станет основной площадкой "Выставки чудес". Проект "Навка шоу" представит там спектакль на льду "Руслан и Людмила". Затем планируется выступление фокусников и развлекательная программа "Новогодний ледовый экспресс". В полночь на катке покажут обращение президента РФ, после чего посетителей будут развлекать цирково-балетной программой.

На Центральной аллее между тем для москвичей будут выступать аниматоры, акробаты и музыканты. Там же пройдут показы уличных спектаклей. А на площади Промышленности запланирована программа "Музыкальная шкатулка народов", центральным событием которой станет шоу "Краски севера" с чукотскими, эскимосскими, корякскими и якутскими танцами.

Ранее на Кузнецком мосту в Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" открылась традиционная выставка дизайнерских елей.

Там представлены работы начинающих дизайнеров, молодых художников и студентов творческих вузов из ЛНР, города Азова Ростовской области и других российских регионов.



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