В столице открылись 30 новогодних фотозон на площадках "Московских ярмарок"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для посетителей "Московских ярмарок" в преддверии Нового года организовали 30 тематических фотозон. Об этом сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

"На площадках "Московских ярмарок" по всему городу появились 30 специальных новогодних фотозон. Теперь посетители столичных ярмарок смогут не только приобрести широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, которую нельзя купить в сетевых магазинах, но и сделать праздничные фотографии с елочкой в специально украшенном к Новому году месте", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что новогоднее фото у нарядной елки поможет создать новогоднее настроение. Кроме того, настроение поднимут скидки на продукты к праздничному столу.

Ранее сообщалось, что по приглашению Сергея Собянина в период с 3 по 8 января 2023 года юные жители российских регионов, в том числе новых субъектов страны, посетят Москву в рамках проекта "Город открытий".

Поездку организуют для членов многодетных семей, детей военнослужащих, а также победителей и призеров олимпиад.

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