Синоптик пообещал москвичам плюсовую температуру в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В новогоднюю ночь в столице ожидается от -2 до 3 градуса тепла. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По прогнозам синоптика, всю неделю с 26 декабря погода будет облачная, с небольшими осадками.

Днем во вторник, 27 декабря, температура воздуха в городе составит от -2 до 0 градусов. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -3...-1. В дневные часы 28 декабря прогнозируется от -1 до 1 градуса тепла, снег, мокрый снег, гололедица, уточнил Цыганков.

"В ночь на четверг, 29 декабря, будет -3…-8 градусов, облачно, снег. Днем в четверг ожидается от -3 до 2 градусов тепла, облачность, небольшие осадки", – говорит синоптик.

В ночь с четверга на пятницу прогнозируется от -4 до 1 градуса тепла, снег и мокрый снег. "Днем 30 декабря ожидается от -2 до 3 градусов тепла, ветер – юго-западный. В ночь с 30 на 31 декабря будет от -2 до 3 градусов, облачно, небольшие осадки", – продолжил Цыганков.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Днем в субботу, 31 декабря, будет -2…3 градуса, облачно, временами небольшие осадки, ветер – южный. В ночь на 1 января тоже ожидается -2…3 градуса.

По прогнозам специалиста, в первый день 2023 года температура воздуха составит от -1 до 4 градусов тепла. Будет облачно, возможны небольшие осадки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд допустил, что декабрь этого года в столице может побить рекорд по осадкам за всю историю метеорологических наблюдений. С начала месяца их выпало 110,5 миллиметра. При этом предыдущий рекорд для декабря принадлежал 1981 году. Тогда специалисты зафиксировали 111,5 миллиметра осадков.



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