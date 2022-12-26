Нынешний декабрь в Москве станет рекордсменом по осадкам – Вильфанд

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Декабрь в Москве станет самым дождливым и снежным за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, с начала текущего месяца в городе выпало 110,5 миллиметра осадков.

"Максимальное количество осадков в декабря было зафиксировано в 1981 году за все 143 года, которые ведутся метеорологические наблюдения. Тогда выпало 111,5 миллиметра осадков, для зимы это очень много", – приводит слова метеоролога ТАСС.

По словам синоптика, во вторник и среду в Москве выпадет около 5–6 миллиметров осадков. В последующие дни недели в столице прогнозируются небольшой мокрый снег и снег.

Ранее Вильфанд предупредил, что на этой неделе столичный регион охватят метели. Во второй половине дня во вторник, по словам синоптика, ожидается ветер с порывами до 12 метров в секунду. В ночь на среду сохранятся слабые метели, а днем 28 декабря ожидается оттепель.



Гололедица сохранится в Москве до вечера понедельника – синоптик

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!