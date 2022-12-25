В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном регионе продлили до понедельника желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Таким образом, в Москве предупреждение действует до 19:00 26 декабря, в Подмосковье – до 16:00 того же дня. Ранее оно действовало до 12:00 25 декабря.

В воскресенье, 25 декабря, в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. По данным синоптиков, температура воздуха в столице составит 5–7 градусов мороза, в области – 5–10 градусов мороза.

Ветер ожидается переменных направлений с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

В связи с непогодой городские службы Москвы проводят противогололедную обработку дорог и улиц.

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства рекомендовали горожанам быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.



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