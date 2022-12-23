Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 25 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до 12:00 25 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В этот период в Москве и Подмосковье ожидается сильная гололедица.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что москвичам декабрь 2022 года запомнится как "месяц луж и гололеда". По его словам, такие изменения сохранятся до начала следующего года.

При этом он считает, что 25 декабря в столицу придет похолодание. Оно продержится в городе до утра вторника, 27 декабря.



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