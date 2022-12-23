Москвичам пообещали солнечную погоду с плюсовой температурой в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В ближайшие выходные, 24 и 25 декабря, в Москве будет солнечно и очень влажно, температура воздуха будет составлять от 1 до 3 градусов выше нуля, заявил глава прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

"На выходные в столице будет очень мокро и тепло. Так, в пятницу и субботу будут идти дожди с мокрым снегом и температурными показателями в 1–3 градуса тепла. Также начнутся прояснения в облачности и в связи с этим мы ожидаем достаточно солнечную погоду", – сказал он.

По словам Шувалова, в воскресенье, 25 декабря, в столицу начнут возвращаться холода, в связи с чем прогнозируется гололедица. Температура воздуха упадет до -5 градусов.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 23 и 24 декабря ожидаются плюсовая температура, дождь, сильная гололедица. По его словам, похолодание произойдет в воскресенье, 25 декабря.

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сложных погодных условий. Для ликвидации последствий последних снегопадов были мобилизованы огромные людские и технические ресурсы.



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