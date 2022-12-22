Плюсовая температура, дождь и гололедица ожидаются в столице в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в пятницу и субботу, 23 и 24 декабря, ожидаются плюсовая температура, дождь и сильная гололедица, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"И ночью, и днем температура будет от минус 2 до плюс 3 градусов, при этом ночью температура даже может быть выше, чем днем. Ситуация нестандартная, такой температурный фон выше нормы на 6–7 градусов, он характерен для начала ноября", – сказал синоптик.

Вильфанд отметил, что условий для ледяного дождя в Москве не прогнозируется. Похолодание, по его словам, ожидается уже в воскресенье, 25 декабря.

"Если утром ожидается от 0 до минус 2, то к вечеру будет уже минус 7–8 градусов. Температура будет уже ниже нормы", – отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что такая погода сохранится и в начале следующей недели.

Ранее руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов рассказал, что в ближайшие дни в Москве ожидается оттепель и ледяные дожди с мокрым снегом. Жителей и гостей города предупредили о гололеде, из-за чего посоветовали передвигаться дальше от проезжей части.



Дептранс столицы сообщил, что возможны локальные задержки трамваев в городе

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