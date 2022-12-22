В МЧС предупредили москвичей о риске обрыва ЛЭП из-за ледяного дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве ледяной дождь может привести к обрывам линий электропередачи и затруднениям в движении транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В Гидрометцентре отметили, что из-за ледяного дождя 22 декабря существует вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения.

Спасатели посоветовали автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В противном же случае водителей призвали соблюдать дистанцию, не использовать резкие маневры и не превышать скорость. Кроме того, автомобилистам напомнили, что при спуске нельзя нажимать на педаль сцепления, а при управлении на скорости лучше тормозить плавно.

"Помните, что резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а сам автомобиль чаще всего становится неуправляемым", – говорится в сообщении.

Пешеходам посоветовали не выходить на дорогу перед близко идущим транспортом и переходить дорогу в установленных местах, где хорошо просматривается местность.

Ранее руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов рассказал, что в ближайшие дни в Москве ожидается оттепель и ледяные дожди с мокрым снегом. Жителей и гостей города предупредили о гололеде, из-за чего посоветовали передвигаться дальше от проезжей части.



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