В аэропортах Москвы задержано и отменено более 60 рейсов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы в связи с непогодой утром четверга, 22 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".

В аэропорту Домодедово задержали 17 рейсов, восемь отменили. Во Внуково задержано 12 рейсов и восемь отменено.

В Шереметьево задержали 12 рейсов и отменили четыре.

МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение из-за ледяного дождя, мокрого снега и гололедицы. Пешеходам рекомендовали быть аккуратнее на улицах, а автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Департамент транспорта Москвы рекомендовал горожанам использовать для поездок по городу общественный транспорт. Отмечалось, что из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.



Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за гололедицы

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