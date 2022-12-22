Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Департамент транспорта Москвы рекомендовал столичным автомобилистам использовать для поездок по городу общественный транспорт.

В пресс-службе ведомства напомнили, что из-за гололедицы, мокрого снега и дождя в столице действует экстренное предупреждение.

Также из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Пассажиров просят следить за объявлениями водителей.

Москвичам посоветовали быть предельно внимательными при нахождении на улице, а водителей – соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

21 декабря вечером в столице начался ледяной дождь. Как предупреждали в комплексе городского хозяйства, такие погодные условия способствуют образованию гололедицы на дорогах.



Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

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