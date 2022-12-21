Свыше 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в ночь на четверг, 22 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

По информации на 23:00 по московскому времени, во Внуково 12 рейсов задержано и семь отменено. В Шереметьево задержано семь рейсов и отменено пять.

Больше всего корректировок внесено в расписание аэропорта Домодедово. Там задержали 17 рейсов и отменили шесть.

В среду вечером в Москве начался ледяной дождь. Как сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства, погодные условия способствуют образованию гололедицы на дорогах.

"Городские службы проводят противогололедную обработку проезжей части и тротуаров", – говорится в сообщении.

Пешеходам рекомендовали быть аккуратнее на улицах, а автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В связи с непогодой в Москве объявлено штормовое предупреждение. В столичном главке МЧС ранее предупредили, что возможно налипание мокрого снега.



Московских водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за ухудшения погоды

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