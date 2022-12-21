Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение из-за ледяного дождя, мокрого снега, гололеда, налипания мокрого снега и гололедицы. Температура воздуха составит около нуля градусов.

В связи с опасными погодными явлениями автомобилистам рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений – и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В России астрономическая зима наступит 22 декабря. Световой день заметно подрастет только к пику зимы, который приходится на конец января.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве новогодняя ночь может быть морозной . По его словам, ночь с 31 декабря на 1 января будет лунной и достаточно холодной. Температура воздуха может достигать от -8 до -13 градусов.

До этого стало известно, что в Москве рекордно высокие сугробы начнут таять с 22 декабря из-за приближения температуры воздуха к нулевой отметке, а также ее дальнейшего повышения до 4 градусов.



Синоптики предупредили о повышении температуры в столице

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