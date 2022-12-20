Синоптик рассказал, когда в Москве утихнут снегопады

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во вторник, 20 декабря, в Москве вновь ожидаются обильные снежные осадки, снегопады в регионе прекратятся ближе к концу рабочей недели, заявил руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов.

"Все завалено снегом, и подобная погода простоит в столице вплоть до середины недели. Во вторник будут продолжаться обильные снежные осадки, а ко второй половине среды к Москве начнет подходить западный атмосферный фронт, и температура начнет подниматься", – сказал он в разговоре с News.ru.

По словам Шувалова, снегопады в столице утихнут в четверг, 22 декабря. Температура к этому времени установится на отметке от -6 до -12 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что рекордно высокие сугробы в Москве начнут таять с 22 декабря из-за приближения температуры воздуха к нулевой отметке, а также ее дальнейшего повышения до 4 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Более 120 тысяч человек задействованы в уборке снега в столице

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!