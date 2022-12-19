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12:35

Общество

Высота снежного покрова в Москве уменьшится на 70% к концу недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высота снежного покрова в столице может уменьшиться на 70% до конца недели, сообщил Москве 24 ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что Москва повторила рекорд 1941 года по высоте сугробов. По его словам, утром 19 декабря высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ составила 34 сантиметра, в Тушине – 35, на Балчуге – 39.

Старков отметил, что до среды, 21 декабря включительно, дневная температура воздуха в столице составит от -3 до -6 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до -10...-12 градусов.

С четверга в Москву придет мощная оттепель. Температура повысится до +1..+3 градусов, осадки станут выпадать в виде мороси и дождя. Увы, с пышным снегом, который создал новогоднее настроение, придется распрощаться.
Леонид Старков
ведущий метеоролог "Гисметео"

"Снежный покров может потерять, наверное, до 70% своего великолепия. И, естественно, он уже будет далеко не такой белый и далеко не пышный", – добавил Старков.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что в столице с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы осадков. За сутки 18 декабря прирост снега в столице составил 25 сантиметров, что превышает более 60% месячной нормы осадков.

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