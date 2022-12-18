Общественный транспорт Москвы работает без сбоев в условиях непогоды – Собянин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Несмотря на мощные снегопады столичный городской транспорт работает без сбоев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Зима в этом году настоящая. <...> Общественный транспорт работает без каких-либо серьезных сбоев", – написал градоначальник.

Он также добавил, что коммунальные службы продолжают работать согласно планам. Работа предстоит в течение всей недели, поскольку синоптики прогнозируют новые снегопады, подытожил мэр.

По данным столичного Дептранса, ситуация на дорогах города оценивается в 5–6 баллов, что не критично в условиях обильных осадков. Серьезные затруднение ожидаются на дорогах вечером воскресенья, горожанам рекомендуют пересесть на общественный транспорт.

"Для поездок по городу рекомендуем выбирать метро, МЦК, МЦД. <...> За ситуацией на дорогах следит ситуационный центр ЦОДД. 21 экипаж Дорожного патруля работает на МКАД", – говорится в сообщении ведомства.

За минувшие сутки высота снежного покрова в Москве увеличилась на 16 миллиметров, что составляет почти треть месячной нормы. Высота сугробов выросла с 23 до почти рекордных 33 сантиметров.

Последствия непогоды в городе ликвидируют порядка 119 тысяч человек и 12,5 тысячи единиц спецтехники. Прометание дорог и противогололедная обработка проводятся каждые четыре часа.



Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

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