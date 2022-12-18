Высота снежного покрова в Москве увеличилась до 33 сантиметров

Фото: Агентство "Москва"/Артем Рамазани-Зубов

За последние сутки в Москве выпало 16 миллиметров осадков, из-за чего высота снежного покрова увеличилась до 33 сантиметров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное Метеобюро.

"Высота снежного покрова увеличилась с 23 до 33 сантиметров, то есть на 43%", – рассказали синоптики.

Отмечается, что декабрьская месячная норма по осадкам в Москве составляет 56 сантиметров. На выпавший за минувшие 24 часа снег приходится треть этого показателя.

В столичном Дептрансе в связи с мощным снегопадом рекомендовали горожанам пересесть на общественный транспорт. В течение дня ситуация на дорогах будет оцениваться в 4–6 баллов.

В настоящее время движение затруднено на МКАД в районе улицы Верхние Поля, а также на ТТК в районе улицы Сущевский Вал. Водителей призывают к внимательности, особенно на съездах с эстакад и мостов.

До вечера воскресенья в столице продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В городе продолжит идти снег, температура воздуха составит минус 7–5 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, к понедельнику высота снежного покрова в столице может побить рекордные 34 сантиметра. Последний раз подобный показатель фиксировался больше 80 лет назад, 19 декабря 1941 года.



Рекорд по высоте сугробов может быть побит 19 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!