Москвичей предупредили о задержках трамваев из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На фоне мощного снегопада в Москве трамваи некоторых маршрутов могут задерживаться. Об этом предупредили в столичном Дептрансе.

"Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что ряд маршрутов может быть и вовсе изменен. Горожан просят внимательно следить за объявлениями водителей.

За последние сутки в Москве выпало 15 миллиметров осадков или треть месячной нормы. Ожидается, что сегодня будет установлен рекорд суточного максимума для 18 декабря за всю историю метеонаблюдений.

В связи с непогодой в столичных аэропортах задержали или отменили 57 рейсов. Больше всего отмен во Внуково – там не полетят восемь самолетов. А по числу задержек лидирует Домодедово – 22 рейса.



Москву накрыл снегопад

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!