Почти 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В московских аэропортах на фоне мощного снегопада задержали или отменили в общей сложности 57 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".

Больше всего отмен, как и накануне, во Внуково – там не полетят восемь самолетов. Еще 16 рейсов отменены. В Домодедове между тем задерживаются 22 рейса, отменены еще два. А в Шереметьево отменено и перенесено два и семь рейсов соответственно.

До вечера воскресенья в столице продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В городе продолжит идти снег, температура воздуха составит минус 7–5 градусов.

За последние сутки в Москве выпало 15 миллиметров осадков или треть месячной нормы. Ожидается, что сегодня будет установлен рекорд суточного максимума для 18 декабря за всю историю метеонаблюдений.



Москву накрыл снегопад

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