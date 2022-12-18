08:18Транспорт
Почти 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В московских аэропортах на фоне мощного снегопада задержали или отменили в общей сложности 57 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".
Больше всего отмен, как и накануне, во Внуково – там не полетят восемь самолетов. Еще 16 рейсов отменены. В Домодедове между тем задерживаются 22 рейса, отменены еще два. А в Шереметьево отменено и перенесено два и семь рейсов соответственно.
До вечера воскресенья в столице продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В городе продолжит идти снег, температура воздуха составит минус 7–5 градусов.
За последние сутки в Москве выпало 15 миллиметров осадков или треть месячной нормы. Ожидается, что сегодня будет установлен рекорд суточного максимума для 18 декабря за всю историю метеонаблюдений.
Москву накрыл снегопад
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!